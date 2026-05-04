L’Inter vince il suo 21° scudetto battendo il Parma 2-0. Festa grande dei tifosi in piazza del Duomo

Campionato vinto con 3 giornate di anticipo grazie ai goal di Thuram e Mkhitaryan

L’Inter ha vinto lo scudetto numero 21 battendo il Parma a San Siro 2-0. Il primo goal porta la firma di Thuram al 46 del primo tempo, in pieno recupero. Il raddoppio è arrivato all’80° nel secondo tempo grazie al giocatore armeno Mkhitaryan, su assist di Lautaro.

Dopo lo 0-0 fra Como e Napoli ai nerazzurri sarebbe bastato un pareggio per conquistare il campionato di Serie A con tre giornate di anticipo sulla fine. Un minuto dopo il fischio finale della partita sui social sono arrivati i complimenti ufficiali anche dalle squadre più tradizionalmente avversarie, come il Milan e la Juventus.

Festeggiamenti tifosi interisti Piazza Del Duomo, 3 Maggio 2026, Ansa/Andrea Fasani

La festa grande subito a San Siro e poi tutti in centro in piazza del Duomo

I giocatori stessi dell’Inter hanno dato il via alla festa scudetto sul prato di San Siro insieme ai molti tifosi che hanno riempito gli spalti per la partita che poteva essere- ed è stata – decisiva. Thuram ha stappato lo champagne spruzzando tutti i compagni mentri altri hanno srotolato un enorme striscione con il numero 21 in mezzo al campo.

Una marea di tifosi si è riversata strombazzando nelle vie di Milano. Poi un corteo partito da viale Monza per attraversare corso Buenos Aires è arrivato nel centro della città raggiungendo piazza del Duomo da cui sono stati lanciati fuochi di artificio ed esplosi mortaretti mentre tutti cantavano «La capolista se ne va»