Finale di Coppa Italia, Milan e Bologna al Quirinale. Mattarella: «Spero che non finisca ai rigori» – Il video

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici delle due squadre che domani 14 maggio si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma

La finale di Coppa Italia «sarà uno spettacolo. Vi auguro di non concludere ai rigori, che è sempre un modo non dico deludente, ma causale, di concludere un torneo. Ma anche quello fa parte dell’emozione che il calcio riserva». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato le due squadre finaliste della competizione che domani non solo si contenderanno la coppa in palio, ma anche un preziosa qualificazione alla prossima Europa League.

«Rammentate sempre che siete il riferimento per tanti giovani del nostro Paese e degli altri Paesi da cui provenite. Il vostro comportamento è esemplare per i ragazzi e per i giovani. Questo è un valore sulle vostre spalle, sulle vostre capacità di campioni, sulla vostra responsabilità», ha dichiarato il Capo dello Stato. Mattarella ha poi sottolineato «quanto vi sia di etico nei campioni che sono visti come riferimento da parte di tanti ragazzi e ragazze nel nostro paese. Anche il calcio femminile sta crescendo e questo dimostra come sia un fenomeno intorno al quale si raccoglie la nostra comunità nazionale»

«È importante il rispetto per gli arbitri»

Oltre alle due squadre era presente all’incontro anche l’arbitro che dirigerà la sfida, il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. «E’ importante il riferimento al rispetto per gli arbitri. Penso ai tornei giovanili in cui i giovani sono di grande correttezza, qualcuno degli adulti che assistono lo sono un po’ meno» ha aggiunto Mattarella. «Mi dispiace non poter vedere la finale neppure in tv, perché – ha poi aggiunto rivolgendosi all’allenatore del Milan Sergio Conceição – appena finito questo incontro mi recherò nel suo Portogallo a Coimbra e domani sera sarò in volo quando ci sarà l’incontro».

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha ricordato come questa sarà la prima finale per la squadra emiliana in 51 anni: «Trentamila tifosi rossoblù verranno allo stadio Olimpico, con tanti giovani che non hanno mai visto i colori rossoblù alzare un trofeo. Spero che domani abbiano questa gioia». Infine Mattarella ha replicato: «Mister Italiano, quando è arrivato certamente le avranno ricordato che quasi 90 anni fa la sua squadra fu definita “lo squadrone che tremare il mondo fa”. Però è difficile che il Milan, con tanti scudetti vinti e tante coppie di campioni conquistate, possa tremare. Questo garantisce, per domani, un grande spettacolo di sport, un grande incontro, certamente combattuto con passione, correttezza e realtà, come caratteristico dei campioni».

Foto di copertina: ANSA/FRAME NPK