La foto di Greta Thunberg che sorseggia un cocktail? Generata dall’AI Grok di Elon Musk

Gli utenti non si rendono conto che l'immagine riporta la firma dell'Intelligenza Artificiale

Circola una foto in cui verrebbe ritratta Greta Thunberg a bordo della nave Madleen della Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza. Un viaggio che, alla fine, è stato interrotto da Israele portando al rimpatrio dell’attivista. Il dettaglio che fa indignare molti utenti? Il fatto che, mentre sarebbe impegnata a portare aiuti ai palestinesi, venga mostrata mentre sorseggia un cocktail. Tuttavia, gli utenti che la attaccano per questo motivo non si rendono conto di un elemento fondamentale: si tratta di una foto falsa, generata tramite l’Intelligenza Artificiale.

L’immagine viene condivisa con il seguente testo:

Greta che sorseggia un cocktail mentre va sulla striscia di Gaza è l’immagine del degrado morale e del male di questo secolo

Greta Thunberg wearing a keffiyeh and sipping a cocktail just says to me everything that is wrong with the world