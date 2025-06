La falsa soldatessa ucraina che “annuncia” il suo compleanno sui social

Dietro la diffusione di queste false foto c'è un'attività di marketing per la vendita di prodotti non legati all'Ucraina

Su X e Facebook stanno circolando diverse immagini di una presunta soldatessa ucraina che sembrerebbe compiere gli anni in continuazione. In alcuni post le si attribuiscono 25 anni, in altri 26 o 28, ma il volto è sempre lo stesso, così come l’ambientazione del presunto scatto. Anche in questo caso si tratta di contenuti falsi, generati tramite l’Intelligenza Artificiale. Dietro questa operazione sembrerebbe esserci la promozione di prodotti venduti online.

Per chi ha fretta

La stessa “soldatessa” compare in diversi presunti scatti, ma indicando anche età diverse in post pubblicati anche a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

Le foto presentano errori tipici dell’AI generativa.

Dietro la pubblicazioni di questa e altre foto ci sarebbero due (o più) account X che attirano gli utenti con questo genere di falsi contenuti per attirarli nei propri shop online (questa operazione non si riscontra nelle condivisioni Facebook in lingua italiana).

Analisi

Le foto sono diverse, condivise da pagine Facebook “cristiane”:

Oggi è il mio compleanno, compio 25 anni dall’Ucraina

Altre foto risultano condivise da diversi utenti, indicando però un’età diversa e un nome:

Alma Hanna…. Oggi è il mio compleanno, ho 28 anni e sono una guerriera Ucraina

La diffusione delle false foto su X

“Alma Hanna” non è il nome della presunta soldatessa di 25 o 28 anni. Si tratta in realtà dell’account X @hannanative (dotato di bollino blu). Il suo post ha superato il milione di visualizzazioni, nonostante pochi abbiano notato un dettaglio molto particolare: una padella che brucia, sospesa in aria dietro la “soldatessa”, allucinazione tipica delle immagini generate dall’AI.

La foto diffusa dalla pagina Facebook italiana “cristiana” è ritagliata. L’immagine completa è stata pubblicata dall’account X “Sophie Lauren” @nativeno11. Anche in questo caso la figura femminile è pressoché identica, ma la scena è diversa: cambia la cucina, la posizione dei fornelli e compare una bandiera americana sul braccio destro, con una divisa differente.

Esiste anche una terza versione della “soldatessa”, pubblicata a pochi giorni di distanza, in cui viene detto che compie 26 anni. La scena è quasi identica, ma l’emblema sulla spalla destra è diverso e illeggibile, altro dettaglio tipico delle immagini generate artificialmente.

Entrambi gli account X pubblicano quotidianamente immagini create con l’Intelligenza Artificiale, ricorrendo sempre agli stessi soggetti: donne in uniforme, in difficoltà, disabili, e così via. Curiosamente, tutte sembrano avere il compleanno a giorni alterni.

Entrambi gli account promuovono la vendita di gadget e magliette. I domini degli shop online risultano molto simili.

Conclusioni

Le foto della presunta soldatessa ucraina che “compie gli anni” più volte e in pochi giorni risultano dei contenuti generati artificialmente, utilizzate insieme a molte altre immagini false per fini promozionali.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.