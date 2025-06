Freedom Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata da Israele dopo l’arresto: l’attivista costretta a prendere l’aereo – Il video

L'attivista svedese è stata caricata su un velivolo direzione Svezia. Proprio quel mezzo di trasporto che l'attivista ha sempre evitato per ridurre l'impatto ambientale

«Greta Thunberg ha appena lasciato Israele con un volo diretto in Svezia (con tappa in Francia)». È questa la comunicazione con cui il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato il rimpatrio della celebre attivista svedese dopo che, nelle scorse ore, la 22enne era stata arrestata insieme ad altre 11 persone a bordo della nave della Freedom Flotilla con aiuti umanitari diretta a Gaza. Due foto, e un video, la ritraggono seduta in un posto vicino al corridoio, vicino ai bagni e un po’ spaesata, in attesa del decollo. Un rimpatrio che, al contempo, sembra anche una aperta sfida al gesto di protesta di Greta Thunberg, costretta a imbarcarsi su un mezzo di trasporto che lei famosamente evita. Preferendo affidarsi alle barche a vela anche per le lunghe traversate atlantiche, come quella per raggiungere la conferenza sul clima a New York nel 2019.

L’azione «illegale» dell’esercito israeliano

L’esercito israeliano ha preso il controllo dello yacht Madleen la mattina di lunedì 9 giugno, dopo che il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, aveva intimato all’imbarcazione di tornare indietro e di non «rompere il blocco marittimo della Striscia, il cui obiettivo primario è impedire il trasferimento di armi ad Hamas». A bordo, oltre a Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Ávila e l’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan. Secondo la Freedom Flotilla, l’esercito israeliano avrebbe «abbordato illegalmente» lo yacht. Tra gli altri attivisti, cinque di nazionalità francese si sono fermamente opposti al rimpatrio e, secondo quanto ha dichiarato il ministero degli Esteri francese, saranno espulsi dal Paese nelle prossime ore.