Trump su Greta Thunberg fermata in Israele: «È strana: faccia un corso per la rabbia». Quella volta che lo gelò con lo sguardo all’Onu – Il video

Diretta a Gaza a bordo di una nave con aiuti umanitari, l'attivista norvegese è stata fermata dall'esercito israeliano. Il commento del presidente Usa, che già in passato aveva dato lo stesso consiglio all'attivista

Il suggerimento non richiesto di Donald Trump diretto a Greta Thunberg è di seguire un corso per la gestione della rabbia. Il presidente Usa ha definito l’attivista «una persona strana», parlando con i giornalisti a proposito del fermo dell’esercito Israele alla nave con aiuti umanitari su cui viaggiava l’attivista diretta a Gaza. «È una persona giovane e arrabbiata – ha aggiunto Trump – Non so se sia vera rabbia. È difficile da credere, in realtà, ma ho visto cosa è successo. Lei è sicuramente diversa». Aggiungendo poi la sua «raccomandazione principale», cioè che «frequenti un corso di gestione della rabbia». A chi gli chiede se sia d’accordo con il fermo imposto da Israele all’equipaggio della Madleen della Freedom flotilla, Trump ha risposto: «Credo che Israele abbia altro a cui pensare…».

L’attivista e il presidente Usa: l’incrocio sfiorato all’Onu

Da adolescente all’attivista era stata diagnosticata la sindrome di Asperger. Lei stessa ha dichiarato pubblicamente di avere un disturbo dello spettro autistico. Quando aveva appena 15 è diventata un’attivista per il clima diventando un punto di riferimento del movimento #Fridaysforfuture. Nel 2019, durante il primo mandato di Trump, fecero il giro del mondo le immagini di un incontro sfiorato tra i due. Entrambi erano nella sede dell’Onu, ma per eventi diversi. Era settembre 2019 quando l’attivista tenne l’intervento che l’ha resa definitivamente famosa in tutto il mondo. Trump a un certo punto è passato davanti all’attivista, che era stata immortalata con uno sguardo severissimo verso il presidente Usa.

Il botta e risposta sulla gestione della rabbia nel 2019

I due avevano poi avuto anche uno scambio acceso sui social a dicembre 2019. Ed era stato proprio allora che Trump aveva già dato lo stesso consiglio di oggi all’attivista. Nominata persone dall’anno dalla rivista Time, Trump commentò: «È ridicolo. Gretta dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico! Calma Greta, calma!». C’era stata quindi la risposta di Thunberg, che su Twitter aveva inserito nella sua bio: «teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico».