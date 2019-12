Trump attacca (ancora) Thunberg: «Calma Greta! Calma! E lavora sulla gestione della rabbia»

Il presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump non ha preso benissimo la nomina di Greta Thunberg come personaggio dell’anno sul Time.

Commentando su Twitter un post di congratulazioni all’attivista svedese, Trump ha scritto: «È assurdo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico! Calma Greta, calma!».

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Non è certo la prima volta che Trump alza la voce contro Greta. Lo scorso 24 settembre, in concomitanza con il Climate Change Summit dell’Onu, il presidente americano aveva condiviso il video dell’intervento commosso della giovane attivista commentando ironicamente: «Sembra una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro. Un vero piacere vederla»

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

In quell’occasione, Greta aveva reagito con classe usando quelle parole come descrizione sul suo profilo.

