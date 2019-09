Trump sfotte Greta: «Sembra una ragazza felice e speranzosa»

Nel video ritwittato dal Presidente degli Stati Uniti c’è Greta Thunberg sull’orlo delle lacrime che afferma che «le persone soffrono, le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno collassando e tutto quello di cui riuscite a parlare è il denaro e favore su un’eterna crescita economica».

Il commento di Donald Trump però è sarcastico: «Sembra una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro. Un vero piacere vederla».

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO