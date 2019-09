Trump pronto a rivelare la telefonata sul caso Ucraina, Nancy Pelosi: via inchiesta su impeachment

Alla fine potrebbe essere l’Ucraina e non la Russia a porre fine, anticipatamente, alla permanenza di Donald Trump nella Casa Bianca. Mentre il presidente americano è sopravvissuto alle minacce di un impeachment fatte dopo l’inchiesta di Robert Mueller sull’interferenza della Russia nelle elezioni americane del 2016, le ultime rivelazioni che riguardano le presunte pressioni fatte dal presidente americano sul neo eletto presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky potrebbero portare i democratici ad avviare la procedura di messa in accusa del presidente, nota come impeachment.

Così sembra indicare Nancy Pelosi, la portavoce dei democratici alla Casa dei rappresentanti. Se dopo la pubblicazione del rapporto dell’inchiesta Russiagate Pelosi aveva dichiarato di essere contraria all’impeachment, negli ultimi giorni ha più volte paventato l’ipotesi. Poco prima della riunione con il gruppo della Camera al Congresso, ha dichiarato che «se e il presidente vuole che un leader straniero indaghi sul un suo avversario politico è evidente che questo non è giusto. Non chiediamo a leader stranieri di aiutarci nelle elezioni». Attesa per le 17 orario americano una sua nuova dichiarazione in merito.

Le accuse nei confronti di Donald Trump sono quelle di aver fatto pressione al presidente ucraino Zelensky, durante una conversazione telefonica, di affinché la magistratura ucraina indagasse per corruzione Joe Biden, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti e possibile sfidante di Trump alle prossime elezioni, e suo figlio, Hunter Biden. Il reato contestato a Biden è quello di aver chiesto il licenziamento di un procuratore ucraino che stava indagando una compagnia per cui lavorava il figlio Hunter.

Nel frattempo Trump ha autorizzato – con una dichiarazione su Twitter – la pubblicazione della conversazioni avute con Zelensky: «Sono all’Onu per rappresentare il paese ma ho autorizzato per domani la diffusione completa della trascrizione della mia conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina Zelensky», ha scritto. «Vedrete che si tratta di una conversazione amichevole e completamente appropriata. Nessuna pressione e, al contrario di Joe Biden e di suo figlio, nessun quid pro quo!. Questo non e’ altro che la continuazione della maggiore e piu’ distruttiva caccia alle streghe di tutti i tempi».

….You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!