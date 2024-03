Il soldato israeliano disegna un tempio sulla moschea di Gaza bombardata? Il video è stato alterato

Un murale disegnato da un soldato israeliano su una moschea distrutta. Questo è quello che si vede in un video che circola sui social secondo chi lo condivide. Il luogo della moschea, l’autore del presunto murale e lo scopo del video sono incerti. Quel che è sicuro è che il video è stato alterato.

Per chi ha fretta:

Circola un video che mostra un soldato disegnare un tempio sul muro di una moschea distrutta.

Ci sono numerosi segni di manipolazione.

Il video è stato alterato.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Sul muro di una moschea demolita a Gaza, un soldato israeliano ha disegnato un’immagine del Terzo Tempio che gli israeliani intendono costruire sulle rovine della moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata.

Nel video si vede una persona in tenuta militare con in mano una bomboletta spray di fronte al muro dell’edificio distrutto.

Il video è stato alterato

Ci sono numerosi elementi che tradiscono una manipolazione del video. Osservando attentamente si nota che le linee tracciate nel disegno non corrispondono al movimento effettuato dalla bomboletta. Sul muro ci sono anche delle strutture metalliche, forse una scaletta, che spariscono senza lasciare traccia della loro presenza. Inoltre, chiunque abbia incollato modificato il video incollando l’immagine sul muro della moschea, deve essersi dimenticato di ridisegnare l’ombra proiettata dal cornicione in alto.

L’origine del murale

Infine, se il disegno fosse vero, il soldato dovrebbe avere un’ottima memoria, dato che la stessa immagine si vede in un murale realizzato dall’artista nato in Kazakistan che si identifica come Mart sul sito Marat-Art, in ebraico. Altro segno che il video è stato alterato.

L’origine del video alterato

Il contenuto mostra il watermark associato al canale Telegram צאפ מגזין Israel News, non nuovo alla pubblicazione di informazioni non verificate. Va notato che all’apparenza questo contenuto sembra screditare Israele, che dopo aver distrutto una moschea aggiunge anche un disegno del tempio che vorrebbe costruire a Gerusalemme. Ciononostante viene condiviso su un canale dal nome parzialmente in ebraico, che mesi fa condivideva il video della distruzione di un’altra moschea. Infine, La moschea mostrata è molto simile a quella che si vede in questo scatto di fine novembre 2023 a Khan Younis di Mohammed Salem per Reuters, ma dall’analisi di Open non risultano sufficienti elementi per affermare che si tratta della stessa.

Conclusioni

Circola un video che mostra un soldato disegnare un tempio sul muro di una moschea distrutta. Ci sono numerosi segni di manipolazione. Il video è stato alterato.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: