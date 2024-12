Questo video non mostra un prigioniero torturato nel carcere di Sednaya in Siria

La clip originale è stata registrata a Baghdad senza riferimenti alla Siria o a Gaza

Da oltre un anno abbiamo assistito a numerose accuse contro i palestinesi di inscenare morti e feriti con l’ausilio di attori. Ora pare che tocchi alla Siria. Circola un video che mostrerebbe un presunto prigioniero torturato nel carcere di Sednaya a seguito della caduta del regime di Assad. La scena risulta decisamente comica, con un uomo che esce da un taxi saltando sulla gamba ingessata anziché su quella sana. In realtà, il video è stato registrato in Iraq con tutt’altro scopo.

Il video viene accompagnato con descrizioni come la seguente:

La clip è stata utilizzata anche per sostenere la narrazione di “Pallywood” o “Gazawood”, ossia delle fantomatiche messinscene palestinesi:

Actor in Gaza pretends to be a “victim” but accidentally uses the wrong foot while limping with a supposed broken foot. Why would they need to act if there was an actual genocide?