L’inesistente bacio sulla fronte della prigioniera israeliana al terrorista di Hamas

Si tratta del fotogramma modificato di un video del 2023

Una delle operazioni di propaganda più diffuse sulla liberazione degli ostaggi israeliani da parte dei terroristi di Hamas consiste nel dipingere questi ultimi come persone amabili, al punto che gli stessi ostaggi proverebbero sentimenti positivi nei loro confronti, come se l’orrore del 7 ottobre 2023 fosse solo un lontano ricordo. A sostegno di questa narrazione, circola l’immagine di una prigioniera che avrebbe baciato sulla fronte un terrorista di Hamas durante la sua liberazione. In realtà, si tratta di un’immagine alterata.

Per chi ha fretta

Il fotogramma risulta alterato, aggiungendo una donna in maniera grossolana.

La scena proviene da un video del novembre 2023.

Il video, oltre ad essere datato, venne usato per accusare la Croce Rossa di aver posizionato un localizzatore ai terroristi di Hamas.

Analisi

La foto circola con la seguente descrizione:

Una semplice foto Mille parole suo valore

Una prigioniera al momento del rilascio meraviglia il mondo intero

Bacia e abbraccia il suo carceriere … di Hamas

Che trattamento gli avranno fatto ??? Per meritarsi il Bacio?

Video vecchio e screenshot alterato

La scena non è recente, ma soprattutto non presenta la scena del bacio. Partiamo dalle enormi imprecisioni del pessimo fotomontaggio, come ad esempio la mano della ragazza ritagliata e incollata in maniera estremamente grossolana.

La scena è nota a Open Fact-checking, avendo analizzato lo stesso video per una teoria del complotto diffusa sulla liberazione di alcuni ostaggi israeliani nel novembre del 2023. In quell’occasione, i membri della Croce Rossa vennero accusati di aver attaccato un localizzatore a un terrorista di Hamas. L’uomo della Croce Rossa presente nello screen del fantomatico bacio è lo stesso presente nel fotogramma sottostante:

La scena usata per il fotomontaggio pro Hamas è presente nel video dell’epoca usato per la teoria del complotto:

Conclusioni

La scena del bacio da parte di una prigioniera israeliana sulla fronte del terrorista di Hamas è stata creata digitalmente con un programma di fotoritocco.

