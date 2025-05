Il video dei bombardamenti israeliani a Gaza spacciato per l’attacco dell’India al Pakistan

A seguito dell’attacco dell’India al Pakistan, sono circolati diversi video e immagini per raccontare il probabile nuovo conflitto. Uno di questi mostra un intenso bombardamento, un attacco missilistico all’interno di un’area abitata non meglio precisata tra Kotli, Muzaffarabad o Bahawalpur. In realtà, la scena ripresa non è recente, ma risale a diversi anni fa e riguarda un altro conflitto.

Per chi ha fretta

Tramite una ricerca per immagini dei singoli fotogrammi, risulta che il video risale al 2023.

La scena riprende un bombardamento israeliano a Gaza.

Analisi

Ecco come viene condiviso il video:

L’india ha appena attaccato il Pakistan.Colpite da missili balistici Kotli, Muzaffarabad e Bahawalpur.

Video del 2023 a Gaza

Basta una semplice ricerca per immagini, selezionando alcuni dei fotogrammi del video, per riscontrare la sua prima pubblicazione nell’ottobre del 2023. Di fatto, non riguarda il recente scontro tra India e Pakistan, ma l’inizio dell’invasione di Israele nella Striscia di Gaza dopo la strage del 7 ottobre 2023 ad opera dei terroristi di Hamas.

Conclusioni

Il video che circola attualmente, attribuito all’attacco dell’India al Pakistan, riguarda invece il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.