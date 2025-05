Giorgia Meloni e la questione Gaza: «Non condividiamo le proposte del governo israeliano, ma non è da loro che è iniziata la guerra». Lo scontro con Conte e Schlein

La presidente del Consiglio al premier time: «Con Netanyahu conversazioni difficili ma non ritiriamo l'ambasciatore». Bonelli: «Si vergogni, dovrebbe condannare»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi, 14 maggio, in Aula per prendere parte al “premier time“. Un appuntamento che ricalca quello del question time: ogni deputato iscritto pone un’interrogazione, la premier risponde e il parlamentare ha diritto a una breve replica. A differenza del format tradizionale, però, a rispondere non sono i ministri, ma la presidente del Consiglio. Quello di oggi è il secondo premier time del mese, dopo quello della scorsa settimana – 7 maggio – che si è tenuto in Senato. Un appuntamento durante il quale non sono mancati momenti di tensione tra la presidente del Consiglio e il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, come spesso accade.

Disagio giovanile

Ad aprire il giro di interrogazioni è Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia, che ha posto alla premier una domanda sul disagio giovanile: «Le chiedo quali iniziative abbia preso per affrontare questo tema?». «Il mondo giovanile è sempre stato al centro del mio impegno politico, quindi è un tema che mi sta molto a cuore», spiega la premier. Dopo aver illustrato alcune delle riforme già attuate dal suo governo, come il modello Caivano, la premier aggiunge: «Permettetemi di parlare da madre, più che da presidente del Consiglio». Qualcuno la interrompe in aula sul “madre”. Ribatte «Va bene, parlo da presidente del Consiglio». Ride un po’ stizzita. «Mi sento un po’ disarmata – racconta – Non so se riesco a comprendere pienamente i rischi che corre mia figlia. Mi spaventa vedere tanti giovani che si esprimono in silenzio, attraverso una chat. Mi spaventa che possiamo rendercene conto troppo tardi. E poi ci sono i casi di suicidio». Per contrastare questa tendenza, la premier ha detto che verrà creato un gruppo di lavoro dedicato. Ha poi chiesto la collaborazione dei partiti: «Non so dove porterà questo lavoro, ma certamente non sarà tempo perso».

Meloni e la posizione su Gaza

Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli torna sulla guerra nella Striscia di Gaza, punto su cui da tempo l’opposizione chiede una risposta della premier: «Il governo italiano ha fatto molto sul fronte umanitario e per cercare di porre fine al conflitto», dice Meloni rispondendo alla domanda sulla posizione del governo. «Ho avuto più volte colloqui con Netanyahu, anche conversazioni difficili, durante le quali ho richiesto di cessare le ostilità, richiesta che rinnovo anche oggi, alla luce della situazione sempre più drammatica». In merito alle recenti proposte del governo israeliano, la premier ha precisato: «Non le approviamo, ma è importante sottolineare che Israele non ha iniziato la guerra. C’è un disegno dietro l’attacco che punta all’isolamento, e assecondare i piani dei terroristi sarebbe pericoloso». Ha poi ribadito l’impegno dell’Italia per la cessazione permanente delle ostilità, ma ha chiarito senza ambiguità: «Non c’è spazio per Hamas nella Striscia di Gaza». Bonelli ribatte: «Le parlo da padre: sono indignato dalla sua ipocrisia. Ma lei, da madre, come si sente di fronte alla morte di bambini innocenti? Non ha il coraggio di condannare i ministri del governo Netanyahu che dichiarano di bombardare i depositi alimentari?». E continua: «Lei sta facendo il suo calcolo politico per non inimicarsi Israele e Washington».

Dl sicurezza e Magi espulso

Parlando del disegno di legge sulla sicurezza, la premier ha difeso fermamente l’impostazione scelta dal governo: «Ci sono forze politiche che definiscono questo provvedimento un attacco alla libertà. Ma il diritto di manifestare ci sarà sempre – aggiunge – finché ci saremo noi, però, al governo, non ci sarà il diritto di malmenare». Ha poi aggiunto che il governo ha stanziato oltre 13.500 unità per potenziare la sicurezza sul territorio, a cui si aggiungeranno 3.000 nuovi vigili del fuoco. Durante l’interrogazione del leghista Molinari, il deputato di +Europa Riccardo Magi è stato espulso dall’Aula per essersi presentato vestito da fantasma, con la parola “referendum” scritta sul suo abito. Magi stava protestando contro il boicottaggio e la scarsa attenzione che il referendum dell’8 e 9 giugno sta ricevendo dalla Rai.

Il caro bollette

Interviene poi la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi: «191 mila italiani hanno lasciato il Paese. Tutto aumenta, dall’inflazione agli altri costi, tranne i salari. Fuori dal magico mondo di Meloniland, le cose vanno peggio e l’Italia non è più tra i protagonisti in Europa». «L’Italia sta meglio di quanto non fosse in precedenza», risponde Meloni, e porta alcuni dati. «I salari contrattuali sono aumentati, e nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 2,7%. Anche la crescita occupazionale è in positivo». Poi sullo spread «è sotto i 100 punti base significa che i titoli di stato italiani vengono considerati più sicuti di quelli tedeschi». La deputata di Iv ribatte: «Non si possono ingannare tutti sempre, sa? Lei sta continuando a mentire agli italiani. Anche Rubio chiama tutti, tranne noi». Riguardo ai dati che la premier ha mostrato «con tanto orgoglio», la deputata oserva: «Si dimentica, però, della situazione che si respira nei mercati rionali». E ha concluso: «L’unica cosa che non è cambiata è la sua arroganza»

Le «cifre record per la sanità»

«Questo governo ha stanziato cifre record per la sanità», ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo all’interrogazione di Francesco Saverio Romano di Noi Moderati. «È fondamentale migliorarne la gestione, ed è per questo che abbiamo creato strumenti concreti». Come il sito per monitorare le liste d’attesa: «Può sembrare banale, ma nessuno l’aveva mai fatto prima. Prima di noi, nessuno sapeva dire in che stato fossero». «Si è detto che il governo stia cercando di scaricare le responsabilità, ma è l’esatto contrario», conclude Meloni. «I numeri non sono arroganti – risponde Maurizio Lupi, riprendendo la frase di deputata di Italia Viva. «Ma dietro a questi numeri ci deve esser un’azione concreta. È responsabilità di tutti»

