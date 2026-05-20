Soldi, candidature, sondaggi: la grande fuga dalla Lega verso Vannacci

Futuro Nazionale attrae parlamentari anche tra FdI e Forza Italia. E intanto tra meloniani e vannacciani finisce in rissa a Napoli

Generale contro Capitano. Dopo il trasloco di Laura Ravetto in Futuro Nazionale si apre la guerra tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Perché il partito del generale è un polo d’attrazione per molti salviniani delusi o a rischio poltrona. Mentre Fn si avvicina con il suo 4% alla Lega che è tristemente inchiodata al 6%. E si è aperto un altro problema nel Carroccio: i soldi.

Generale contro Capitano

Il segretario ha puntato il dito sui morosi che non pagano le quote d’iscrizione al partito. Ma chi non è certo di essere riconfermato in parlamento, anche per il calo della Lega nei sondaggi, tende ad accumulare e a monetizzare. Per questo, spiega Repubblica, in tanti si dirigono verso Vannacci. Tra loro Erik Pretto e Andrea de Bertoldi, che ieri non hanno votato il decreto fisco «perché danneggia il Trentino». Vannacci è un polo d’attrazione anche per FdI: Alessia Ambrosi, che voleva organizzare alla Camera una conferenza stampa con Marco Rizzo, potrebbe lasciare. Così come in Forza Italia ci sono in bilico Davide Bergamini e Attilio Pierro, che del resto erano arrivati proprio dalla Lega.

La rissa tra FdI e Fn

Intanto La Stampa racconta che in un bar di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli esponenti di Fn e FdI sono arrivati alle botte. Tutto per un banchetto in piazza nel comune. Il candidato sindaco di Vannacci è Roberto Galdieri, che ha abbandonato proprio la giovanile di FdI. Galdieri conosce bene gli ex compagni di partito, li accusa di essersi presentati al suo banchetto elettorale per provocare i volontari di Futuro Nazionale. Poi la rissa. Con una trentina di vannacciani nel bar ad aggredirli. «Ho ricevuto tre pugni da Galdieri. Ci sono le telecamere», sostiene un esponente di FdI, che annuncia di aver presentato una denuncia.