Laura Ravetto lascia la Lega e passa con Vannacci, l’annuncio del generale: «Contribuirà alla crescita di Futuro Nazionale»

L'adesione sarà ufficializzata giovedì 21 maggio a Salsomaggiore Terme, durante l’evento “Guerra e Pace”. Il leader di FnV: «Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza»

Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a “Futuro Nazionale”, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex generale, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso della deputata nel partito. «Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale», ha dichiarato Vannacci, precisando che l’adesione sarà ufficializzata giovedì 21 maggio a Salsomaggiore Terme, durante l’evento “Guerra e Pace”.

L’annuncio di Vannacci

Vannacci ha inoltre sottolineato il profilo politico della deputata, ricordando le sue cinque legislature in Parlamento e gli incarichi istituzionali ricoperti nel corso degli anni. «Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento – ricorda il leader di FnV – e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale», fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. «Sono certo – conclude Vannacci – che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale».

Chi è Laura Ravetto?

Storica esponente di Forza Italia, Ravetto è passata alla Lega nel 2020 e con il partito di Salvini è stata eletta in Parlamento. Lombarda di 55 anni, è stata deputata per cinque legislature e nel 2010 ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV. Sei anni fa, il 19 novembre 2020, lo strappo e l’adesione alla Lega. Scelta condivisa, quello stesso giorno, con i deputati Federica Zanella e Maurizio Carrara anche loro ex forzisti. Ma proprio per essere stata una super berlusconiana, l’uscita di Ravetto provocò la sorpresa e la delusione del fondatore di FI che, all’epoca, aveva ricordato ai suoi interlocutori che «chi ha lasciato Forza Italia non ha mai avuto fortuna altrove».

Foto copertina: ANSA/ RICCARDO ANTIMIANI | La deputata Laura Ravetto nell’Aula della Camera, Roma, 7 ottobre 2019