Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video

La presidente del Consiglio indispettita per la lunga attesa prima del punto stampa con Kyriakos Mitsotakis a Villa Doria Pamphili

Che fatica fare il presidente del Consiglio, specialmente quando di mezzo ci sono strette di mano e protocolli diplomatici, cronisti e traduttori. Oggi era una di quelle giornate per Giorgia Meloni, impegnata in un vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphili. Dopo le lunghe ore di conciliaboli, che hanno portato alla firma di una dichiarazione congiunta e di un’ampia serie di accordi di collaborazione, Meloni era pronta a fare il punto con la stampa insieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Ma ha dovuto attendere ben più del previsto, già impettita a fianco del leader di Atene, perché nella sala dovevano ancora completarsi una serie di annunci, foto di rito e strette di mano bilaterali.

Lo sconcerto di Meloni per l’attesa e l’applauso liberatorio

Meloni ha fatto buon viso a cattivo gioco, scambiando qualche battuta per ammazzare il tempo con Mitsotakis. Ma nonappena ha incrociato lo sguardo dei suoi collaboratori, ha colto l’attimo per far capire che non ne poteva davvero più, allargando visibilmente le braccia, scuotendo la testa e strabuzzando gli occhi. Poi la premier si è subito ricomposta, e quando ha capito che era finalmente arrivato il suo momento si è sciolta in un applauso liberatorio.