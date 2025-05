Papa Francesco sepolto accanto al comandante della Decima Mas, la provocazione di Vannacci: «E ora chi lo dice alla sinistra?»

Nella chiesa di Santa Maria Maggiore riposa anche il «principe nero» Junio Valerio Borghese, idolo personale dell'eurodeputato leghista, ricordato oggi per le violenze contro i partigiani e un fallito golpe

«E ora chi lo dice alla sinistra? Daranno del fascista anche a Papa Francesco?». Comincia così l’ultima provocazione lanciata sui social da Roberto Vannacci, ex generale dell’Esercito e attuale eurodeputato della Lega. Con un post pubblicato sulle proprie pagine social, Vannacci ironizza sul luogo scelto dal pontefice per la sua sepoltura, ossia la chiesa di Santa Maria Maggiore. In quello stesso edificio, fa notare l’ex generale, «hanno trovato riposo anche il Bernini, Paolina Bonaparte, altri sette Papi» e persino Junio Valerio Borghese, comandante di quella flottiglia Decima Mas più volte invocata dallo stesso Vannacci in campagna elettorale e durante gli eventi pubblici.

Chi era il «principe nero» Junio Valerio Borghese

Junio Valerio Borghese è un ex militare e politico italiano scomparso nel 1974 e oggi viene ricordato soprattutto per due motivi. Il primo ha a che fare con il suo ruolo di comandante della Xª flottiglia Mas, che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 aderì alla Repubblica di Salò e combattè al fianco dei nazisti. Sotto il comando di Borghese, la Decima Mas si distinse per la brutalità delle sue operazioni militari contro i partigiani, molte delle quali furono riconosciute poi come veri e propri crimini di guerra. Il secondo motivo per cui viene ricordato oggi Junio Valerio Borghese è il fallito colpo di Stato del 1970, di cui si fece promotore. In seguito al fallimento del suo piano, Borghese fuggì in Spagna, dove fu protetto dal regime fascista di Francisco Franco.

La provocazione di Vannacci sui social

Quando morì nel 1974, Borghese fu sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Roma, la stessa dove riposa anche Papa Francesco. Ed è proprio da qui che nasce l’ultima provocazione lanciata sui social da Vannacci: «La Xa incombe! E adesso come faranno i radical chic a spiegarsi questo ennesimo affronto? Daranno del fascista anche al Santo Padre?», scrive l’eurodeputato leghista.