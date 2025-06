Sondaggio Swg, Elly Schlein è l’unica che può festeggiare. Frenata di Meloni e Conte: Salvini in calo – I dati

Il sondaggio Swg per il TgLa7 mostra una situazione sostanzialmente invariata negli ultimi sette giorni. I dem dopo il primo turno delle Comunali fanno un piccolo passo di avvicinamento al partito della premier, stabilmente primo

È il Pd il partito a crescere più di tutti nell’ultima settimana. Secondo il sondaggio Swg per il TgLa7, il partito di Elly Schlein ha guadagnato lo 0,3%, portandosi ora al 23,1%. Variazione che riporta un trend positivo per i dem, dopo il primo turno delle Comunali, ma ancora insufficiente per colmare il distacco con Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni rimasto invariato al 30,5%. Così come il M5s, che rimane al 12,4%. In lieve flessione la Lega con una perdita dello 0,2%, che ora si attesta all’8,2%. Di fatto stabile Forza Italia all’8,1%. E Verdi e Sinistra al 6,4%.

In trend positivo Azione al 3,3%. Segue Italia Viva stabile al 2,5%. E poi +Europa, in trend negativo all’1,5%. Chiude la classifica delle preferenze di voto Noi Moderati all’1,1%.