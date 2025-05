Sorpresa, col modello Genova il centrosinistra vincerebbe le elezioni (ma serve il campo extra-large) – Il sondaggio

Dai dati Swg La7 emerge lo scenario che può preoccupare Meloni: centrosinistra al 49,2%, centrodestra al 48,1%. Fantapolitica?

È il Pd di Elly Schlein il partito che guadagna più consensi nell’ultima settimana. È quanto emerge dal sondaggio sugli orientamenti di voto di oggi, 26 maggio, realizzato da Swg per il TgLa7. Il Partito democratico passa dal 22,5% al 22,8%. La distanza che lo separa da Fratelli d’Italia resta però pressoché intatta. Il partito della premier Giorgia Meloni cresce infatti dal 30,3% al 30,5%. Restano pure invariati i consensi per il Movimento 5 stelle (fermo al 12,4%) e per la Lega (8,4%). Scendono invece Forza Italia (da 8,3% a 8%) e Alleanza Verdi-Sinistra (da 6,7% a 6,5%). Si muovono poco i partiti più centristi. Azione e Italia Viva perdono lo 0,1%, passando al 3,2% e al 2,6%. Più Europa passa dall’1,6% all’1,7%, mentre Noi Moderati guadagna uno 0,2% e si attesta all’1,2%.

Il centrosinistra modello Genova batterebbe il centrodestra

Nel giorno delle elezioni comunali, dal sondaggio Swg-TgLa7 emerge un altro dato politico rilevante: se il centrosinistra riuscisse a unirsi in un’alleanza ampia, la stessa che le ha permesso in queste ore di vincere a Genova ed eleggere Silvia Salis, batterebbe il centrodestra a livello nazionale. L’insieme di Pd, M5s, Avs, Azione, Italia Viva e +Europa arriva infatti al 49,2% dei consensi. L’asse tra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati si ferma invece al 48,1%.

I sondaggi politici del 26 maggio