Sondaggi, dopo Genova Pd e M5s crescono: «Il Campo Largo può essere maggioranza»

Governo in calo, la popolarità di Meloni resta stabile

I sondaggi di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera dicono che dopo il voto a Genova le opposizioni tornano a crescere. Secondo Ipsos il Partito Democratico guadagna oltre un punto, arrivando al 22,3%, mentre il M5s arriva al 14,6%. Fratelli d’Italia scende di qualche decimale (oggi stimati al 27,3%, erano al 27,7% un mese fa); la Lega ha un calo analogo (dall’8,2% al 7,8%) e una discesa assolutamente simmetrica riscontriamo per Forza Italia. +Europa è stabile, Italia Viva perde mezzo punto e cresce un po’ Azione. Secondo Pagnoncelli con le coalizioni ipotizzabili per le prossime elezioni politiche il Campo Largo sarebbe maggioranza. Ma bisognerà vedere se il patto reggerà alle elezioni politiche.

Il governo scende di un punto nell’indice di gradimento, mentre la valutazione di Giorgia Meloni rimane a 42 come un mese fa. Antonio Tajani invece cresce di tre punti arrivando al 31. In aumento anche la popolarità di Giuseppe Conte (un punto) ed Elly Schlein (due). Per entrambi, sarà interessante vedere i risultati della manifestazione per Gaza. Cresce anche Avs, mentre gli altri sono sostanzialmente stabili.