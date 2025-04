Dopo due anni e mezzo, chi è cresciuto di più tra centrodestra e centrosinistra (e che fine ha fatto il Terzo polo): i dati della Supermedia di Youtrend

Parlamento al giro di boa, dopo due anni e mezzo dalle ultime elezioni Politiche del 25 settembre 2022

Sono passati due anni e sei mesi da quando Camera e Senato si sono insediate con la XIX legislatura. Il Parlamento è arrivato quindi al suo giro di boa, come ricorda Youtrend, che fa un bilancio della sua Supermedia dei sondaggi da quel 25 settembre 2022, quando alle elezioni Politiche si è imposto il centrodestra che ha espresso il governo. Ma chi è cresciuto di più da allora? Di certo a perdere più consensi per strada è stato il mai nato Terzo polo, rimasto a malapena un progetto sulla carta.

Gli analisti di Youtrend spiegano infatti che, osservando i dati delle ultime Supermedie dei sondaggi politici, sono i quattro partiti di centrodestra a registrare l’aumento più significativo. La somma dei consensi rilevati dai sondaggi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati segna infatti un aumento di cinque punti percentuali, quindi il 48,5%, rispetto al 43,8% del settembre 2022. E nel mezzo c’erano state le elezioni Europee. La somma delle liste di centrodestra il 9 giugno 2024 già segnava un trend di crescita con il 47,4%.

A migliorare ci sarebbe anche il centrosinistra, o quantomeno l’aggregazione dei partiti che più o meno farebbero riferimento all’agognato Campo largo. L’aggregazione di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra nel 2022 non era andata oltre il 38,1%. A metà legislatura, il dato è cresciuto al 40,4%. Cifra comunque in calo, rispetto al dato delle Europee, quando la somma delle liste del centrosinistra aveva ottenuto il 40,9%.

Bilancio negativo invece per Azione, Italia Viva e Più Europa. Se nel 2022 la somma di questi partiti segnava il 10,6%, con tutti gli stracci volati per trovare un accordo elettorale mai andato in porto, secondo la Supermedia di Youtrend ora il dato si attesta sul 7,8%. Un calo di quasi due punti, ma non il peggiore, visto che alle Europee le tre forze politiche non erano andate oltre il 7,2%.