Il caso Almasri? Giorgia Meloni naviga serena: il centrodestra cresce ancora, in calo il Pd – Il sondaggio

Nessuna flessione per i partiti di maggioranza, anzi: oggi il centrodestra rivincerebbe con quasi 5 punti in più del 2022. La rilevazione Swg per Tg La7

Il centrodestra non paga dazio sul fronte dei consensi dopo l’esplosione dei due recenti casi che parevano aver messo negli ultimi giorni in imbarazzo il governo Meloni: la vicenda dell’arresto, scarcerazione e rimpatrio di Najem Osama Almasri da un lato, quella dello spionaggio col software Pegasus ai danni di giornalisti e attivisti sgraditi all’esecutivo dall’altro. Secondo il sondaggio condotto da Swg negli ultimi giorni e diffuso stasera dal Tg La7, tutti i partiti di maggioranza restano saldi nelle loro posizioni, anzi rosicchiano pure qualche decimale di consenso. FdI troneggia sempre col 29,5% delle intenzioni di voto degli italiani, Forza Italia sale al 9,2% (+0,1%), la Lega all’8,5% (+0,2%). Sarà l’effetto del vento di destra che pare soffiare un po’ in tutto il mondo, a cominciare dall’America di Donald Trump? O magari l’apprezzamento dell’elettorato per i toni duri contro i magistrati? Di certo che a perdere qualche decimale di consenso paradossalmente è il Pd di Elly Schlein, che sul caso Almasri nelle ultime settimane ha puntato molto per provare a intaccare la credibilità – anche internazionale – di Giorgia Meloni: i Dem sono ora stimati al 22,3%. Mentre sul fronte di governo nel complesso la coalizione di centrodestra raccoglierebbe, se si andasse al voto oggi, il 48,3% dei voti: quasi 5 punti percentuali in più rispetto al bottino portato a casa con le elezioni del 2022 (43,78%).