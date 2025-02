Santanché alla Camera ma non partecipa al dibattito sulla mozione di sfiducia. E la maggioranza la lascia sola – Video

La discussione sulla mozione di sfiducia in un'aula semi vuota, pochissimi i presenti di Fratelli d'Italia, nessuno di Lega e Forza Italia. La ministra: «I dati sul turismo smentiscono le critiche»

La discussione sulla mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Turismo Daniela Santanché durerà molto meno del previsto. Perché né la diretta interessata né la maggioranza approfitteranno del tempo previsto nel calendario. Ad illustrare il testo sono invece i rappresentanti dell’opposizione, la pentastellata Vittoria Baldino e poi Federico Gianassi del Pd, Filiberto Zaratti di Avs e poi Andrea Quartini (M5s), Toni Ricciardi (Pd), Enrico Cappelletti (M5s) e Francesco Silvestri (M5s). In aula sono presenti, ma non prenderanno la parola. Ci sono anche la segretaria del Pd, Elly Schlein e il leader M5s Giuseppe Conte, anche se non intendono prendere la parola. Sebbene la mozione non abbia possibilità di passare, l’accoglienza da parte della maggioranza sembra fredda anche nei confronti della ministra. In aula ci sono infatti solo cinque deputati di Fratelli d’Italia, il partito di Santanché, nessuno di Lega e Forza Italia. Un clima molto freddo si era registrato anche alla direzione del partito, al quale aveva scelto di partecipare, la scorsa settimana. Lei, però, entrando a Montecitorio ha detto di voler «parlare di turismo», perché i dati del suo ministero «smentiscono le critiche».

Video in evidenza: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev