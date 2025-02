Daniela Santanchè ipoteca la villa in Versilia per i debiti di Visibilia

La ministra ha fatto firmare un atto al figlio intestatario della casa. Segnalando anche gli abusi edilizi

Daniela Santanchè ha ipotecato la casa in Versilia intestata al figlio Lorenzo Mazzaro per risanare Visibilia. Mazzaro il 7 ottobre scorso ha messo davanti a un notaio un vincolo di destinazione sulla villa. Che è oggetto di indagine per abusi edilizi. L’atto impedisce di vendere l’immobile prima che i creditori siano pagati. L’atto notarile spiega che il vincolo è stato apposto per per garantire il pagamento all’Inps, da parte di Athena Pubblicità, azienda di Santanchè, dei due verbali Inps del 18 settembre 2024. A parlare della vicenda è oggi Il Fatto Quotidiano. Si parla di una cifra intorno ai 120 mila euro per la cassa integrazione Covid. Sulla quale pende la richiesta di rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato. E che si deciderà il 26 marzo a Milano.

La difesa

Il 5 luglio 2023 durante la sua difesa in Senato aveva detto che «La contestazione di una dipendente di Visibilia (la superteste Federica Bottiglione, ndr) di aver lavorato a sua insaputa mentre era in cassa a zero ore è tardiva e infondata». Invece Visibilia ha prima dovuto aumentare il capitale di 4 milioni di euro. Poi è arrivato anche un prestito soci da mezzo milione. Adesso il vincolo di destinazione sulla villa in Versilia. Per garantire il pagamento dei debiti nei confronti di banche, dipendenti e fornitore. Il 24 settembre, segnala Il Fatto, Athena Pubblicità ha accettato obtorto collo di versare 200 mila euro per i due verbali Inps da 120 mila per le irregolarità nella gestione della Cassa Covid, il pagamento (o il rimborso) delle richieste avanzate dall’Inps a 13 dipendenti di restituire i fondi pubblici percepiti per non lavorare durante la pandemia.

La perizia immobiliare

Agli atti c’è anche una perizia immobiliare che attesta gli abusi edilizi mai sanati. Si tratta di modifiche alla facciata, la serra solare, la veranda e i nuovi ingressi. Secondo il perito che ha valutato la villa «sono presenti difformità relative all’installazione di manufatti esterni all’edificio. In caso di vendita, in difetto di sanatoria, questi manufatti andranno rimossi… per ottenere il ripristino e la regolarizzazione edilizia dell’immobile, essenziali per la sua commerciabilità».