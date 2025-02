Il ballo sfrenato di Daniela Santanché con Pulcinella: così la ministra esorcizza lo spettro della sfiducia – Il video

La ministra si concede passi di danza con le mascotte di uno stand della Borsa Internazionale del Turismo. Domani alla Camera la mozione M5s contro di lei

Da domani Daniela Santanchè è attesa al varco in Parlamento. Alle ore 14 di lunedì è fissato alla Camera il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento Cinque Stelle sulla ministra del Turismo, rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali relative alla società Visibilia. In quella sede la ministra non interverrà, né lo farà – filtra oggi dalla maggioranza – alcun altro esponente del centrodestra. Ma Santanchè non è in trincea: oggi si è fatta vedere in pubblico, pimpante come sempre. Questa mattina si è presentata infatti alla Fiera di Milano Rho per tagliare il nastro della Borsa Internazionale del Turismo. Nessun discorso ufficiale, ma quattro chiacchiere con gli organizzatori e col presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. E poi un curioso siparietto. La ministra si è infatti concessa alcuni passi di danza con alcune delle “mascotte” presenti ad uno stand dedicato al folklore italiano: prima con una donna in abiti tradizionali, poi con un aitante Pulcinella, che l’ha trascinato in un rumoroso e divertito ballo. Finito il quale Santanché ha alzato le mani al cielo e sfoggiato il suo miglior sorriso. Un messaggio, oltre che a critici e opposizioni, pure a Giorgia Meloni?