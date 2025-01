Caso Visibilia, Daniela Santanchè andrà a processo: la ministra del Turismo rinviata a giudizio

Il processo che si aprirà a Milano è il primo che l'esponente del governo Meloni dovrà affrontare in qualità di imprenditrice

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio nel processo Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato. L’esponente di Fratelli d’Italia dovrà rispondere delle accuse di false comunicazioni sociali. Il processo che si aprirà a Milano è il primo che la ministra dovrà affrontare in qualità di imprenditrice. Bisognerà capire, a questo punto, quali conseguenze avrà la decisione sul suo incarico da ministra. Il processo a carico di Santanché e dei co-imputati si aprirà il prossimo 20 marzo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Complessivamente, sono diciassette gli imputati rinviati a giudizio, tra cui Visibilia Srl, in liquidazione.

Le accuse di false comunicazioni sociali

Nel procedimento per false comunicazioni sociali figurano, oltre alla ministra, anche tre società del gruppo editoriale Visibilia, fondato dalla parlamentare e imprenditrice che ha dismesso le cariche nel 2022. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe truccato i bilanci per sette anni, tra il 2016 e il 2022, per nascondere “perdite” milionarie e permettere a Visibilia di rimanere in piedi, ingannando gli investitori. Santanchè, in particolare, è imputata per false comunicazioni sociali per i bilanci di Visibilia Editore, di cui è stata consigliera, amministratrice delegata e presidente, nonché «soggetto economico di riferimento» del gruppo, nonostante di recente abbia dismesso tutte le quote, e per quelli di Visibilia srl in liquidazione, di cui è stata amministratrice unica.

La difesa di Santanchè: «Speravamo in un esito diverso»

Per la difesa di Santanchè, affidata ai legali Nicolò Pelanda e Salvatore Sanzo, non c’è mai stata «alcuna operazione di maquillage sui bilanci», né è mai stato «nascosto alcunché», perché i soci erano sempre «informati sulle perdite». Dopo il rinvio a giudizio deciso dal tribunale di Milano, Pelanda ha parlato di «una decisione che ci lascia l’amaro in bocca, ma che un po’ ci aspettavamo, siamo pronti a dimostrare l’estraneità alle accuse nel dibattimento». La ministra del Turismo, ha aggiunto l’avvocato, si aspettava «un esito diverso».

Gli altri casi giudiziari in cui è coinvolta Santanchè

Il 29 gennaio, la Cassazione dovrà sulla competenza tra Roma e Milano di un altro caso in cui è coinvolta Santanché, ossia quello caso in cui la ministra risponde di truffa aggravata ai danni dell’Inps per la vicenda della cassa integrazione in Visibilia nel periodo Covid. L’esponente di Fratelli d’Italia è anche indagata per bancarotta dopo il fallimento di Ki Group srl, società della galassia del bio-food un tempo guidata dalla senatrice.

In copertina: La ministra del Turismo Daniela Santanchè (ANSA/Luca Zennaro)