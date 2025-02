I sondaggi: la metà degli italiani non apprezza Donald Trump

La rilevazione di Euromedia Research: inviso soprattutto ai giovani

Gli italiani pensano che Donald Trump sia un pericolo per la stabilità internazionale. E i più giovani non lo apprezzano al 72%. Lo dicono i risultati di un sondaggio di Euromedia Research illustrati oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa. Trump è apprezzato più da chi si sente di centrodestra. Ma non tutti: gli elettori di Lega (63.7%) e Fratelli d’Italia (61.8%) sono più vicini al nuovo presidente degli Stati Uniti, mentre quelli di Forza Italia (49%) sono più scettici. Mentre il discorso del vicepresidente Jd Vance sull’Europa minacciata dal suo interno più che da Cina e Russia non sono state apprezzate dal 44.3% della popolazione italiana. Con punte di dissenso importanti tra Partito Democratico (76.9%) e Alleanza Verdi e Sinistra (78.5%).

Donald Trump e l’Italia: i sondaggi

Il popolo degli over 65 è più schierato con la Casa Bianca. America First e Maga (Make America Great Again) o Mega (Make Europe Great Again) sono buoni slogan per fare presa su quel tipo di elettorato. Il campione pensa anche che l’Italia abbia bisogno della protezione della Nato (56,9%). L’Alleanza Atlantica è necessaria nella politica di difesa e sicurezza dell’Italia. Perché un italiano su due (49.1%) è convinto che l’Europa oggi non sia in grado di creare un grande esercito per una difesa comune. Trump invece può indebolire i sistemi democratici vigenti per il 40,7% dei sondati. Infine, per un italiano un leader che possa bypassare le istituzioni risulta preoccupante per chi ritiene che una democrazia sana si basi proprio sul rispetto delle regole e sul dialogo.