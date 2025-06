«Sondaggi sbagliati e sempre negativi nei miei confronti»: Trump attacca (anche) Fox News

Il Presidente americano torna ad attaccare uno dei suoi storici alleati mediatici, il canale televisivo Fox News, accusandolo di pubblicare sondaggi «disonesti» e negativi nei suoi confronti

Donald Trump torna a colpire uno dei suoi storici alleati mediatici, Fox News, accusando l’emittente conservatrice di pubblicare sondaggi «disonesti» e di alimentare un’immagine negativa nei suoi confronti. L’attacco arriva in seguito alla diffusione di un’inchiesta che evidenzia una crescente delusione tra alcuni americani nei confronti del presidente. «Hanno sbagliato alle elezioni: ho vinto con un margine molto superiore rispetto alle loro previsioni», ha scritto Trump su Truth, il suo social network.

Le tensioni tra Trump e Fox News

«Sono prevenuti nei miei confronti da anni. Sbagliano sempre, sono sempre negativi. È per questo che il movimento MAGA odia Fox News, anche se alcuni dei loro conduttori sono fantastici», ha attaccato il presidente. «È uscito un nuovo sondaggio di Fox News, pubblicato stamattina, che mi dà poco più del 50% sulla questione dei confini, eppure i confini sono miracolosamente perfetti: il mese scorso non è riuscito a entrare nessuno». Poi la stoccata a Biden: «Nello stesso mese dell’anno scorso, con Sleepy Joe, sono entrate 60.000 persone». Trump poi ha rincarato la dose criticando apertamente l’istituto demoscopico utilizzato dal canale televisivo: «Questa storia va avanti da anni, ma continuano ad affidarsi alla loro incompetente agenzia di sondaggi. Odio i sondaggisti falsi, e quello di Fox è uno dei peggiori. Ma la rete non lo cambierà mai», ha insistito. L’uscita dell’ex presidente riflette le crescenti tensioni tra Trump e alcuni segmenti del network conservatore, un tempo considerato il suo megafono mediatico di riferimento.

Le tensioni sul ruolo degli Stati Uniti all’estero

A complicare ulteriormente il rapporto tra Trump, Fox News e il mondo conservatore è il dibattito crescente all’interno dei media vicini al movimento MAGA sul ruolo degli Stati Uniti all’estero, in particolare nel contesto del conflitto tra Israele e Iran. Il tema ha messo in luce una spaccatura profonda: da una parte i “falchi” repubblicani favorevoli a un ruolo più interventista, dall’altra gli isolazionisti MAGA, sempre più critici verso il coinvolgimento americano nei conflitti globali. Molte di queste tensioni stanno esplodendo su piattaforme come X e in podcast influenti come War Room di Steve Bannon, dove il dibattito è acceso. Fox News, tuttavia, sembra dare meno spazio a questa dialettica interna, con un tono che resta compiacente verso Trump, e con un approccio spesso orientato a rafforzare il suo ego e, allo stesso tempo, promuovere l’idea di un intervento militare tramite il suo schermo televisivo.