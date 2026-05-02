Valle d’Aosta, decade il presidente di regione Renzo Testolin: «È ineleggibile». Cosa succede ora

Accolto il ricorso di Alleanza Verdi-Sinistra: «Naufragio giuridico e politico di tutta la giunta»

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione, Renzo Testolin, ritenendolo ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione di Alleanza Verdi-Sinistra, con una decisione che produce effetti immediati e travolge la linea difensiva costruita fin qui dalla maggioranza.

Il verdetto del Tribunale

Secondo quanto accertato dai giudici, Testolin si trova di fatto al quarto mandato consecutivo, in violazione della legge regionale del 2007. Una lettura netta che ha portato il collegio a dichiarare la decadenza dalla carica per «irregolare elezione». Membro dell’Union Valdôtaine, Testolin è stato eletto consigliere regionale per la prima volta alle elezioni del 2013 e poi confermato alla tornata successiva del 2018. Nel 2019 è divenuto presidente della Valle d’Aosta ad interim, in seguito alle dimissioni del suo predecessore Antonio Fosson. Testolin ha mantenuto la guida della giunta regionale fino al 21 ottobre 2020, giorno dell’insediamento come presidente di Erik Lavévaz. A seguito delle dimissioni di Lavévaz, avvenute il 18 gennaio 2023, il successivo 2 marzo viene eletto nuovamente presidente della Valle d’Aosta alla seconda votazione.

Avs: «Abbiamo vinto»

«Per il Presidente Testolin, i suoi consulenti, i suoi legali, l’avvocatura regionale, la stessa Giunta regionale che aveva votato la costituzione della Regione, è un totale naufragio giuridico e politico», esulta Avs Valle d’Aosta, commentando la sentenza. «Avs – si legge ancora – ha dovuto condurre da sola una battaglia molto impegnativa, ma lo ha fatto con determinazione, con la convinzione che anzitutto occorre rispettare le leggi e che l’arroganza del potere va combattuta, anche in solitudine».

Cosa succede ora

E adesso? Assieme a Testolin, decade tutta la giunta della Valle d’Aosta. A partire da oggi, sabato 2 maggio, inizia ufficialmente il conteggio dei sessanta giorni perché si insedi un nuovo esecutivo regionale. Un passaggio che, in attesa del ricorso in appello, inevitabilmente scatenerà guerre interne alla maggioranza.

Foto copertina: Ansa/Thierry Pronesti | Il presidente della Valle d’Aosta, Renzo Testolin