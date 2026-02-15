Valanga fuoripista sopra Courmayeur, almeno tre sciatori travolti nel canale in val Veny

In corso le ricerche dell'elisoccorso alpino valdostano. Attivati tre elicotteri con l'apparecchio Artva

Una valanga si è staccata in mattinata nel canale dei Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo un gruppo di sciatori fuoripista. Come riportato dall’ANSA, il numero dei free rider coinvolti è ancora incerto: le stime indicano da tre a sei persone. Sul posto stanno operando il Soccorso alpino valdostano e gli uomini della Guardia di Finanza di Entrèves.

I sorvoli per captare i segnali Artva

Per le operazioni di ricerca sono stati attivati tre elicotteri, impegnati nei sorvoli della zona per individuare eventuali segnali dell’apparecchio Artva, il dispositivo di localizzazione utilizzato nelle ricerche in valanga.

In aggiornamento