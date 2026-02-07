Due valanghe travolgono scialpinisti in Valtellina e Trentino: due morti e un ferito grave

Anche in Valle d'Aosta due scialpinisti sono rimasti travolti da una slavina che si è staccata nella zona del rifugio Frassati, a Saint-Rhemy-en-Bossess. Entrambi sono usciti da soli dalla neve e stanno bene

Due valanghe si sono verificate oggi – sabato 7 febbraio – sull’alpe Meriggio, in Valtellina, nel nord della Lombardia, e nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La prima slavina si è staccata intorno alle 12 nel comune di Albosaggia e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, due sono morti, il terzo è invece riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve. L’incidente è avvenuto in una giornata in cui l’allerta valanghe sulle alpi Orobie era molto elevato, con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini.

Quella di oggi è, infatti, la seconda valanga che si è distaccata nella zona in 24 ore: ieri in Alta Valle Spluga, sopra Chiavenna, nel comune di Madesimo, è rimasto ferito gravemente sotto la neve e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo un militare di 30 anni del soccorso alpinino-fluviale della Guardia di finanza che era impegnato in un’esercitazione con altri finanzieri.

Le slavine in Trentino e Valle d’Aosta

La valanga in Trentino ha invece travolto un gruppo di sci-alpinisti nei pressi di Bellamonte. Si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Sono quattro i coinvolti, tutti recuperati ma uno è grave. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, con uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza, come anche del Cnsas.

Anche in Valle d’Aosta due scialpinisti sono rimasti travolti da una valanga che si è staccata nella zona del rifugio Frassati, a Saint-Rhemy-en-Bossess, a oltre 2.500 metri di quota. I due sono usciti da soli dalla massa nevosa e stanno bene. Con loro c’erano altri tre compagni.

