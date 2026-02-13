Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀAostaCarabinieriValangheValle d'Aosta

«Sto soffocando»: i carabinieri salvano un uomo da una valanga

13 Febbraio 2026 - 09:22 Alba Romano
embed
valanga turista salvato
valanga turista salvato
Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d'Aosta, era finito sotto la neve

«Sto soffocando, sto soffocando». Il grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, lo ha salvato. Flostergher ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité mentre faceva una passeggiata su un sentiero innevato. Sepolto sotto un metro e mezzo di neve, è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie ad una bolla d’aria che si era formata in mezzo alla slavina, tra la testa e le braccia. Ma non ha detto altro e la comunicazione si è subito interrotta.

La geolocalizzazione

È stato però geolocalizzato dai carabinieri – il telefono aveva agganciato una cella della zona – ed è scattata l’operazione di ricerca, durata oltre tre ore, con l’utilizzo di fotolettriche e droni. Alla fine è stato individuato da un cane da valanga, Colmar, della guardia di finanza di Cervinia. Era bloccato in posizione verticale, dal bacino in giù era dentro un torrente di acqua ghiacciata e aveva le gambe incastrate. Le operazioni di recupero – condotte anche da Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco e forestale – sono state complesse. Quando è stato estratto dalla neve, la sua temperatura corporea era di 27 gradi. È stato quindi trasportato all’ospedale di Aosta e ricoverato: le sue condizioni non sono preoccupanti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli

2.

L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in “LORO” la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

3.

Compra funghi al supermercato, dentro c’è una blatta: «Il barattolo era sigillato». Scatta la denuncia

4.

Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»

5.

Ranucci risponde a Giletti: «Mi attacca perché Report fa ascolti. Mai vista una Rai così»