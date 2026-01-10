Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Aosta, scialpinista muore travolto da una valanga

10 Gennaio 2026 - 15:39 Stefania Carboni
valanga aosta
La slavina ha colpito un itinerario molto frequentato. Per lui non c'è stato nulla da fare

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118.

La slavina su un itinerario molto frequentato

La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Il caso è seguito dalla guardia di finanza di Entreves. 

