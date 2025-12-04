Esplode la gioia sul profilo di Tatiana Tramacere, la felicità di averla ritrovata viva. I commenti sotto la sua ultima poesia

Sono centinaia i commenti di felicità per il ritrovamento della 27enne a Nardò, in provincia di Lecce. I messaggi travolgono il suo profilo, con l'ultima poesia che aveva alimentato dubbi e sospetti sulla sua possibile fuga

È una valanga di gioia quella che si è riversata sul profilo Instagram di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò in provincia di Lecce ritrovata viva dopo 10 giorni di ricerche. Nota sui social con il profilo @Paroleinevoluzione, la ragazza ha ormai quasi 58 mila follower, con tanti che apprezzano le sue poesie. Versi liberi, spesso ermetici, fondamentalmente introspettivi, così come i testi che accompagnano i suoi reels. È soprattutto sotto l’ultimo post che il fiume di commenti si è scatenato, proprio quello che per qualcuno poteva suggerire una fuga da parte della ragazza.

L’ultima poesia di Tatiana

Nella didascalia del post del 21 novembre scorso, la 27enne aveva scritto sempre in versi:

«Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava.

Ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te,

è che il filo non era teso per farmi cadere:

era teso per riportarmi a te.

Ogni volta.

Senza rumore.

Senza richiesta.

Senza condizioni».

Quella didascalia accompagnava l’ultima poesia pubblicata dalla ragazza, di cui si erano perse le tracce per 10 giorni. C’è chi aveva visto riferimenti al rapporto con l’amico Alessandro. Chi invece con un ex fidanzato che si trovava a Brescia:

«Camminavo su strade

che non conoscevo

ma sentivo sempre il tuo respiro

come un’eco che non si spegne mai.

Dovevamo allentarci

per misurare la forza

del filo invisibile che ancora ci lega»

La gioia dopo la notizia del ritrovamento di Tatiana

Sono centinaia i commenti di persone felici che Tatiana Tramacere sia stata ritrovata viva, proprio nella sua Nardò. «Ragazzi è viva» scrivono in tanti. Altri si affrettano a smentire la voce, durata molto poco, secondo cui era stato trovato un corpo senza vita di una ragazza.

C’è chi ringrazia Dio, ipotizzando un rapimento ancora tutto da confermare da parte dell’amico 30enne Dragos-Ioan Gheormescu: «Ti ringrazio signore. Ritrovata viva. L’aveva sequestrato quel Drago». E come il padre della 27enne che sente di poter festeggiare in anticipo il Natale, anche nei commenti non manca chi parla proprio di «miracolo di Natale, il cuore esplode di felicità».

In tanti avevano provato a dare una mano alle ricerche di Tatiana Tramacere. Tra loro anche un sacerdote, @donmichelea, che fino al giorno prima del ritrovamento si offriva come contatto per la ragazza: «Le cose si aggiustano – scriveva il prete – possiamo cambiarle con aiuto reciproco, torna a casa con semplicità (un consiglio da prete».