Tatiana Tramacere scomparsa da 10 giorni, «si indaga per istigazione al suicidio». Sequestrato il telefono di un amico «visto prima di sparire»

Un'amica della 27enne di Nardò si è detta preoccupata per le nuove frequentazioni di Tatiana. I dubbi sugli ultimi spostamenti della ragazza, che sui social era molto seguita per le sue poesie

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio dopo la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni di Nardò, sparita nel nulla dal pomeriggio del 24 novembre scorso. Lo riporta Il Quotidiano di Puglia. La giovane, che lavora nel settore pubblicitario e studia Psicologia, si era allontanata da casa intorno alle 15:30, apparentemente diretta al lavoro a Lecce. Da quel momento, nessuna traccia. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di un 30enne romeno, amico della ragazza, che secondo le testimonianze l’avrebbe incontrata lunedì sera, giorno della scomparsa, attorno alle 19.30 a pochi passi dal centro.

Le nuove amicizie e i dubbi degli inquirenti

Un’amica di Tatiana, intervistata dalla trasmissione “Dentro la notizia”, ha sollevato qualche dubbio sulle frequentazioni recenti della 27enne: «Penso che le ultime persone che ha incontrato possano averla portata su cattive strade». La stessa amica ha raccontato che sabato sera, poco prima della scomparsa, Tatiana aveva trascorso una serata tranquilla con sua sorella. Tre giorni prima di sparire, la giovane aveva condiviso sui social alcuni versi poetici e riflessioni sul senso dell’esistenza, contenuti che però rientrano nello stile abituale del suo profilo Instagram, seguito da migliaia di utenti.

La madre: «Alessandro era un’ossessione per lei»

La madre di Tatiana ha lanciato un appello disperato a “La vita in Diretta” e ha parlato di Alessandro Bonsegna, il 30enne che frequentava la figlia: «Questo Alessandro era un’ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente. Lui insisteva». Secondo quanto riportato dall’Ansa, la donna ha anche rivelato che la figlia sarebbe dovuta partire giovedì per Brescia per riappacificarsi con un ex ragazzo che vive e lavora lì. «Quando lunedì è uscita di casa era normale. Era diretta al lavoro a Lecce. Poi non abbiamo saputo più niente: buio totale», ha detto tra le lacrime, concludendo con l’appello: «Tatiana torna a casa».