Si cerca Tatiana Tramacere: i biglietti che avrebbe preso per l’ex, l’amico molto stretto a Nardò che non si fa vedere in paese da giorni: tutte le piste

Non si esclude ancora l'allontanamento volontario, anche se, con il passare delle ore, si teme il peggio. Gli inquirenti stanno sentendo tutti i contatti della giovane: dalla famiglia agli amici

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la giovane studentessa salentina di 27 anni, di origini ucraine, scomparsa dal 24 novembre da Nardò in provincia di Lecce. Si stanno sentendo familiari, amici e conoscenti della giovane studentessa di Psicologia, che su Instagram condivideva pensieri e poesie di suo pugno. Si stanno controllando anche tabulati telefonici e messaggi su chat. I genitori adottivi hanno presentato la denuncia ai carabinieri solo alcuni giorni dopo la scomparsa perché era capitato altre volte che la ragazza si allontanasse senza dare notizie. Alla fine era sempre rientrata. Stavolta però i giorni di assenza aumentano. E si valutano tutte le piste.

Il fidanzato a Nardò, l’ex a Brescia, dove può esser Tatiana?

Ieri la madre ha parlato al Tg1 di un possibile allontanamento volontario per tornare dall’ex, a Brescia. Lo spera mamma Ornella, anche perché è strano questo suo silenzio. Troppo lungo. «Le è capitato qualcosa, si sarebbe fatta sentire», ha dichiarato. La giovane ha un amico molto stretto a Nardò, Alessandro Bonsegna, con cui si frequenta da un anno e mezzo. Il giovane non si fa vedere in paese da giorni ma è stato sentito in caserma dagli inquirenti. La vita in diretta ha contattato la madre di lui. «Abbiamo subito pensato che non si trattava di un allontanamento volontario perché Tatiana il giorno prima stava con noi», ha dichiarato la signora ai microfoni Rai. «Stava bene, era tranquilla – racconta – abbiamo mangiato insieme le patatine, visto un film». Il lunedì, giorno della scomparsa, racconta che lui ha mandato un messaggio di buongiorno a Tatiana ma lei non l’ha nemmeno visualizzato. Inizialmente non si era preoccupato, perché la ragazza spesso non gli rispondeva per lunghi periodi.