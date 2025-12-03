Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Entra in un negozio di alcolici e si prende una sbornia, procione ritrovato svenuto nel bagno del locale: come è finita

03 Dicembre 2025 - 13:05 Alba Romano
L’animale è stato trovato da un dipendente la mattina dopo l’effrazione. Il post divertito della Protezione animali

È entrato di notte nel negozio, sfruttando l’oscurità e il silenzio che era già sceso sulla cittadina di Ashland, in Virginia. Si è aggirato per i corridoi e gli scaffali, cercando qualcosa da prendere e portarsi via. Ha poi deciso di fare una vera e propria razzia di alcolici. La mattina dopo il ladro è stato ritrovato pancia a terra, svenuto dopo una bella sbornia, accanto al bagno del locale: non si trattava di un ragazzino della zona, bensì di un procione. 

La scoperta del procione

È la storia incredibile che ha raccontato sui social l’Hanover County Animal Protection and Shelter. Il «bandito mascherato» è stato ritrovato da un dipendente nel negozio immobile e privo di sensi vicino ai servizi igienici. «È caduto da una delle piastrelle del soffitto, è andato su tutte le furie e ha bevuto tutto», ha spiegato Samantha Martin, agente che lavora presso il controllo animali locale. Nella foga, l’animale ha urtato una serie di scaffali facendo frantumare al suolo due dozzine di bottiglie di vetri. Il contenuto, ad alta gradazione alcolica, ha iniziato a spargersi a terra. Attratto dall’odore, il procione ha deciso di assaggiarlo. Un sorso, poi un altro, poi un altro ancora. Fino al collasso nel bagno

La sbornia smaltita

Una volta preso il procione, gli agenti dell’Animal protection lo hanno condotto al sicuro. «Dopo poche ore di sonno e nessun segno di ferite (a parte forse i postumi di una sbornia e delle cattive scelte di vita), il procione è stato rilasciato sano e salvo in natura, sperando che abbia imparato che l’effrazione non è la soluzione», si legge nel post. 

