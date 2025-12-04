I carabinieri del Ris in casa dell’amico di Tatiana Tramacere, Dragos portato in caserma: «È indagato». Il fratelli di lei fuori in lacrime

Perquisizione approfondita da parte del reparto scientifico dei carabinieri nell'abitazione dell'ultimo che ha visto la ragazza prima che scomparisse

I carabinieri del Ris sono entrati in casa di Dragos-Ioan Gheormescu. Il 30enne è l’ultima persona ad aver visto Tatatian Tramacere, prima che la 27enne scomparisse lo scorso 24 novembre a Nardò, In provincia di Lecce. Lo scopo dell’arrivo carabinieri del reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris è svolgere una perquisizione approfondita nella casa. All’esterno è arrivato il fratello di Tatiana, Vladimir Tramacere, che piange disperato.

Dragos-Ioan Gheormescu sarebbe il primo iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio. Il 30enne è stato portato in caserma al comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato.

L’indagine per istigazione al suicidio

La procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio, per ora contro ignoti. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. La famiglia della 27enne non vuol credere che la ragazza si sia allontanata volontariamente. Nelle ultime ore è stato sequestrato il telefono del 30enne romeno. Dall’analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di sorveglianza potrebbero arrivare risposte cruciali ai diversi punti oscuri di questa vicenda.

In aggiornamento