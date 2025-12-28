Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Val di Susa, valanga su piste da sci e fuori pista: soccorsi in azione

28 Dicembre 2025 - 14:42 Ugo Milano
Non ci sono persone coinvolte, diversamente da quanto riferito in un primo momento ai soccorsi da un testimone

Una valanga si è staccata oggi, 28 dicembre, a Claviere, in alta Val di Susa, coinvolgendo sia la pista da sci sia il fuori pista. In un primo momento si era ipotizzata la presenza di due persone sotto la neve, ma al momento nessuno sciatore è stato trovato durante le ricerche. Secondo le fonti dei soccorritori, un testimone aveva segnalato la possibile presenza di persone coinvolte, facendo scattare le operazioni di soccorso. Sul posto sono al lavoro elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco, personale a terra, il soccorso alpino con unità cinofile e i carabinieri sciatori. Le autorità locali monitorano l’evolversi dell’emergenza, mentre le squadre concentrano gli sforzi sulla localizzazione e l’eventuale estrazione dei coinvolti dalla neve.

Il bollettino valanghe di oggi

Il bollettino valanghe di oggi indica nella zona un grado di pericolo 3-marcato (su una scala da 1 a 5 punti) al di sopra dei 2.000 metri e 2-moderato al di sotto. «L’abbondante neve fresca così come gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore rimangono in parte instabili. L’attività di valanghe spontanee diminuirà. Ciononostante, sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni», si legge. «Inoltre nel corso della giornata, specialmente nelle basi di pareti rocciose, sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Già un singolo appassionato di sport invernali può in alcuni punti provocare il distacco di valanghe, anche di medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano nelle zone in prossimità delle creste come pure nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza».

