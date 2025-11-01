Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Valanga si stacca sulla Cima Vertana, travolti due gruppi di scialpinisti in Alto Adige: tre tedeschi morti, due ancora dispersi 

01 Novembre 2025 - 19:52 Ugo Milano
valanga ortles morti scialpinisti giovani
Le vittime sono due uomini e una donna di nazionalità tedesca. Ancora sommerse dalla neve altre due persone del secondo gruppo, mentre altre due sono già state recuperate in vita

Tre giovani scialpinisti tedeschi sono morti nei pressi di Cima Vertana, nella zona del gruppo dell’Ortles in Alto Adige, dopo essere stati travolti da una valanga. Altri due, anche loro provenienti dalla Germania, sarebbero al momento dispersi. Le operazioni del soccorso alpino di Solda, aiutate dalle stazioni limitrofe e dalla Guardia di finanza, sono ancora in corso per tentare di localizzarli. 

La massa di neve e i due gruppi travolti

La slavina è crollata dalla pendice nord della Cima Vertana intorno alle 15.50 di oggi, sabato 1 novembre. La massa di neve ha travolto prima un gruppetto di tre scialpinisti, due uomini e una donna, tutti deceduti. I loro corpi sono già stati riportati a valle. Poi si è abbattuta su un altro gruppo di quattro. Due sono sopravvissuti, altri due rimangono sepolti e non sono al momento stati ritrovati. 

Le operazioni di soccorso

Le ricerche sono tuttora in corso. Il soccorso alpino sta impiegando l’elicottero Pelikan 3 e alcuni droni. In quota ci sarebbe un grande dispiegamento di forze e squadre di soccorso. Nel frattempo è stata allertata la procura competente, per valutare l’apertura di un’inchiesta.

