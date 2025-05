Svizzera, valanga sull’Eiger: travolte molte persone

Le autorità hanno avviato un’imponente operazione di soccorso, come confermato dalla polizia di Berna tramite un messaggio diffuso su X

Una valanga ha travolto diverse persone sull’Eiger, una delle vette dell’Oberland Bernese, in Svizzera. Le autorità hanno immediatamente avviato un’imponente operazione di soccorso, come confermato dalla polizia di Berna tramite un messaggio diffuso su X. Sono in corso le ricerche per trovare le persone sepolte sotto la neve. Le immagini che circolano online mostrano la presenza di numerosi soccorritori e diversi elicotteri impegnati nelle operazioni d’emergenza.

Al momento, non risultano cittadini italiani coinvolti nella valanga sul monte Eiger, secondo quanto riferito da fonti del ministero degli Esteri. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti. La polizia svizzera ha fatto sapere, con una nota diffusa poco prima delle 20, che le operazioni di soccorso si sono concluse: tutte le persone coinvolte sono state evacuate in elicottero e, stando alle informazioni attuali, non ci sarebbero dispersi. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso successivamente per fornire il bilancio definitivo di feriti e, se presenti, vittime.

Il monte Eiger

L’Eiger, imponente vetta delle Alpi svizzere, sfiora i 4.000 metri di altitudine e si erge nei pressi del confine tra i cantoni di Berna e Vallese. Nelle vicinanze si trovano le località turistiche di Grindelwald (BE), Lauterbrunnen e Wengen, meta di escursionisti e alpinisti.

