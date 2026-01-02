Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
ATTUALITÀCuneoInchiestePiemonteValangheVenetoVicenza

Valanga nel Cuneese travolge quattro persone: morto uno scialpinista, si cercano i dispersi. Una vittima anche nel Vicentino per un’altra slavina

02 Gennaio 2026 - 16:03 Ygnazia Cigna
embed
L'allerta degli esperti: «Una caduta su un sentiero, anche se già percorso cento volte d'estate, in questi giorni più risultare fatale»

Un escursionista è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave dopo essere stati travolti da una valanga in alta Valle Maira, in provincia di Cuneo, nei pressi del bivacco Bonelli, a oltre 2.300 metri di quota. Un quarto alpinista ha riportato solo lievi contusioni. La valanga è avvenuta poco dopo le 13 di oggi, 2 gennaio, e ha coinvolto almeno quattro persone. Sul posto operano il soccorso alpino, il personale del 118 e le forze dell’ordine, con tre elicotteri, dei vigili del fuoco, del soccorso e della guardia di finanza, impegnati nei soccorsi. Le squadre da terra stanno raggiungendo l’area, resa difficile dall’alta quota e dal vento forte, che rallenta le operazioni. Il campo base è stato allestito in località Chiappera. Questa mattina, nella vicina Valle Varaita, l’elicottero dei vigili del fuoco era già intervenuto per liberare due scialpinisti francesi bloccati all’interno di un bivacco a 2.648 metri, a causa della neve accumulatasi contro la porta per via del forte vento.

Morto un escursionista anche nel Vicentino

Si registra una vittima anche sulle Piccole Dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro, in provincia di Vicenza, dove uno scialpinista è stato travolto da una valanga e non ce l’ha fatta. Si tratta di un uomo di 50 anni che è stato raggiunto da un elicottero di Recoaro e da uno di Treviso. Il 50enne era in montagna con un amico, rimasto illeso. Il soccorso alpino invita alla massima prudenza: «L’attuale carenza di neve pregiudica le gite di scialpinismo e con le ciaspole. Molti optano per escursioni a piedi, ma i sentieri e le strade forestali a prima vista sembrano innocue, ma a causa del ghiaccio possono diventare pericolose», spiega Alberto Covi, presidente del Cnsas del Cai Alto Adige.

I rischi delle basse temperature

«Una caduta su un sentiero, anche se già percorso cento volte d’estate, in questi giorni più risultare fatale. Se finisci sul pendio ghiacciato vai via come un treno», aggiunge. Le temperature attuali, a 2.000 metri, non superano i -10 gradi e con il buio che arriva presto, il ritorno a valle deve essere pianificato con attenzione. Covi ricorda l’importanza dell’attrezzatura adeguata: «I ramponcini costano poco, pesano niente nello zaino e salvano la vita». Solo ieri, un turista lombardo di 53 anni ha perso la vita in Valle Aurina, scivolando su una strada forestale e precipitando per circa ottanta metri.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

2.

Si fa saltare tre dita con un petardo e finisce in ospedale. Ma lui vuole ancora festeggiare e lo riportano al pronto soccorso: l’impresa di un 24enne a Napoli

3.

Crans-Montana, la scala di legno per uscire, le porte chiuse e l’ipotesi dei pm. Il drammatico racconto del soccorritore – Il video

4.

Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell’anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali – I video

5.

Bimba muore prima del parto programmato. La denuncia di una coppia di Racale (Lecce). «L’ecografista ci urlò di stare zitti»

leggi anche
soccorso alpino
ATTUALITÀ

Val di Susa, valanga su piste da sci e fuori pista: soccorsi in azione

Di Ugo Milano
valanga ortless
ATTUALITÀ

Valanga sull’ Ortless trovati morti i due dispersi. Sale a cinque il numero delle vittime

Di Stefania Carboni
valanga ortles morti scialpinisti giovani
ATTUALITÀ

Valanga si stacca sulla Cima Vertana, travolti due gruppi di scialpinisti in Alto Adige: tre tedeschi morti, due ancora dispersi 

Di Ugo Milano
valanga-svizzera-dispersi
ESTERI

Svizzera, valanga sull’Eiger: due morti e cinque feriti

Di Alba Romano
valanga svezia
ESTERI

Svezia, valanga travolge cinque sciatori italiani: due morti

Di Stefania Carboni
valanga cortina
ATTUALITÀ

Valanga a Cortina, travolti tre sciatori: due di loro sono in gravi condizioni

Di Alba Romano
sci monte bianco valanga travolto airbag
ATTUALITÀ

Valanga travolge uno sciatore sul Monte Bianco, il video diffuso dall’amico: così l’airbag gli salva la vita

Di Ugo Milano