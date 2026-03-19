Marco Giallini operato dopo la caduta fuori dall’hotel, la protesi per tornare sul set Rai. Parlano i colleghi: come ha fatto a rompersi il femore – Il video

Stop obbligato per le riprese della fiction Rocco Schiavone, almeno finché il protagonista non recuperi del tutto dopo l'incidente. Il racconto degli amici sulla caduta rovinosa ad Aosta

Per l’attore Marco Giallini la situazione sarebbe precipitata dopo che un cane gli è saltato addosso, all’uscita dell’hotel dove alloggiava per le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone ad Aosta. L’attore è finito a rovinosamente a terra, procurandosi una frattura scomposta del collo del femore. L’attore romano è stato operato all’ospedale Parini del capoluogo valdostano, dove il dottor Manuel Mancini gli ha applicato una protesi d’anca. Mancini è lo stesso chirurgo che nel 2009 intervenne sul polso di Papa Ratzinger. «L’intervento è riuscito molto bene, l’ho già messo in piedi e potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia», ha dichiarato il medico nel video condiviso sui social dai colleghi di Giallini.

Come sta Marco Giallini

A rivelare qualche dettaglio su cosa sia successo a Giallini ci hanno pensato gli amici e colleghi Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che lo hanno raggiunto in ospedale e pubblicato foto e video sui social. «Siamo andati a trovare il nostro amico Marco. L’operazione è andata a posto, si riprenderà molto presto», hanno detto i due, ricostruendo anche la dinamica dell’incidente: «Un cane gli è saltato addosso e l’ha fatto cadere. Si è rotto la testa del femore, adesso è stato operato ed è andato tutto bene, tra qualche giorno lo rivediamo in giro».

Quando ripartono le riprese di Rocco Schiavone

La produzione della fiction di Rai 1, uno dei titoli più seguiti della serialità italiana, è al momento ferma. Non ci sono ancora indicazioni su quando il set di Rocco Schiavone potrà ripartire. Tutto dipenderà dai tempi di recupero di Giallini, che ora dovrà affrontare un percorso di riabilitazione prima di tornare nei panni del vicequestore più amato della tv.