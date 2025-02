Nordio alla Camera: «Il mandato d’arresto per Almasri? Ci è arrivato in inglese». E l’opposizione insorge – Il video

Tra tutte le accuse mosse dal ministro alla Cpi quella sulla lingua dell'atto fa scattare scintille in Aula. Che Fontana fatica a contenere

Tra tutte le accuse mosse dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nei confronti della Corte penale internazionale – una vera e propria contro-requisitoria per respingere i sospetti su di lui delle ultime settimane – ce n’è una che ha suscitato risa e dileggio in Aula. È stato quando Nordio s’è lamentato, tra l’altro, della lingua in cui era prodotto il mandato di arresto di Najeem Osama Almasri inviato dalla Corte al ministero guidato da Nordio. «L’atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto, con allegati in arabo». Subito dai banchi di Montecitorio s’è levato un brusio, le opposizioni hanno rumoreggiato e ridacchiato all’idea che il problema potesse stare nell’inglese dell’atto. Tanto che è dovuto intervenire il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Solo la prima di molti altri interventi poi resisi necessari, di fronte alle crescenti scaramucce tra Nordio e l’opposizione. Applausi, invece, sono arrivati dai banchi della maggioranza.

In copertina: Il ministro della Giustizia Carlo Nordio in Aula alla Camera per l’informativa urgente del Governo sul caso Almasri – Roma, 5 febbraio 2025 (ANSA/ANGELO CARCONI)