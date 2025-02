Selvaggia Lucarelli e l’incontro «da far west» con la madre di Fedez: «Ecco come ha reagito quando mi ha riconosciuta» – Il video

L'opinionista ha raccontato l'accaduto ai microfoni di Radio Zeta, a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo

La faida tra Selvaggia Lucarelli e Fedez, o meglio la famiglia Lucia-Berrinzaghi, è più viva che mai. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, durante il quale il rapper salirà sul palco come concorrente e la giornalista sarà ospite fissa al DopoFestival di Alessandro Cattelan, Lucarelli ha svelato un curioso episodio che l’ha vista «contrapposta» alla madre del cantante. Lo ha definito uno «scambio di sguardi da far west», ai microfoni di Radio Zeta: «Ero a cena due sere fa, entro in questo ristorante e mi siedo al tavolo. Di fronte a me c’era un tavolo vuoto». Proprio lì si è seduta Annamaria Berrinzaghi. Che non scorra buon sangue tra le due è noto. Si pensi semplicemente ai commenti dell’opinionista sull’affaire con Angelica Montini. «A un certo punto entra un gruppo di signore e si accomodano a questo tavolo. Dopo 5-10 minuti che parlavano – io non le sentivo e non l’avevo neanche vista – si alzano tutte e si girano», ha continuato a raccontare in diretta radiofonica. «Una signora bionda si gira, si mette il giacchetto, mi guarda con gli occhi da duello, da far west, e se ne va. Tutte le altre le vanno dietro come il flauto magico». Il motivo? «Era la madre di Fedez, voleva cambiare tavolo». Insomma, nemmeno il palco dell’Ariston e milioni di spettatori italiano sembrano in grado di rappacificare le due parti.

