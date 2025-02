Cosa sa Al Bano sulla fine della guerra in Ucraina? L’ultimo messaggio da Mosca: «Tieniti pronto per il concerto». La data è stata anticipata

Lo stesso impresario che ha organizzato per Al Bano Carrisi quattro esibizioni davanti a Vladimir Putin gli ha scritto «una notizia grandiosa»

È già pronto a partire per Mosca Al Bano, sempre più sicuro che la fine della guerra tra Russia e Ucraina sia ormai vicinissima. Più di quanto aveva già saputo lo scorso gennaio, quando si parlava di un evento a ottobre. A garantirglielo è stata una persona di sua fiducia, che finora non ha mai fatto un solo errore nei loro rapporti professionali. E questa persona deve essere al corrente di informazioni sconosciute ai più, visto che ha anche indicato una data di massima per un grande «concerto per la pace» a Mosca. All’agenzia Ansa, il cantante ha raccontato di aver ricevuto «un bellissimo messaggio dalla persona che è stata il mio impresario in Russia».

I concerti davanti a Putin

Non si tratterebbe di un impresario russo qualunque. Al Bano ricorda che quella stessa persona è stata in grado di organizzargli per quattro volte un concerto per nientemeno che Vladimir Putin. L’impresario ha scritto quindi al cantante di Cellino San Marco con estrema chiarezza: «Tieniti pronto per fine agosto o inizi di settembre, perché faremo il concerto per la pace».

I segnali sulla pace dopo i contatti Trump-Vladimir

Al Bano prova a mettere insieme i pezzi, alla luce anche di quel che ha letto in giro sugli ultimi sviluppi geopolitici. Proprio sul fronte ucraino, i contatti tra Donald Trump e Putin sembrano aver accelerato i tempi almeno su una possibile trattativa tra le parti. Al Bano si dice fiducioso: «dalle notizie che abbiamo visto tutti, che Putin e Trump si sono parlati qualcosa è successo e succederà».

Dove si farà il concerto per la pace in Russia

I segnali secondo Al Bano perché la pace sia davvero a un passo ci sarebbero tutti. E poi del suo impresario russo si fida ciecamente: «Io ti dico quello che mi ha detto il mio impresario – aggiunge all’Ansa – e siccome non ha mai sgarrato nel nostro rapporto lavorativo, anche questa volta andrà così». Fissata anche la location in cui si svolgerà questo storico evento, la più iconica di Mosca ovviamente: «Il concerto per la pace si farà in Piazza Rossa a Mosca. È una notizia grandiosa».