Anche Al Bano ha paura dei dazi: «Confido nel governo Meloni»

Il cantante pugliese, 81 anni, tre settimane fa, quando Trump minacciava i dazi, ha dichiarato a Un giorno da pecora: «Quest’idea mi sembra di un’assurdità unica»

«Bisogna operare con diplomazia. Bene sta facendo il nostro presidente il Consiglio Giorgia Meloni che andrà da Trump», questo il commento di Al Bano, come specifica con AdnKronos, «da produttore di vino e olio». Come è noto il cantante dedica gran parte del suo tempo ormai all’attività della sua tenuta di Cellino San Marco da dove esporta, anche se in minima parte, anche con gli Stati Uniti. «L’unica via possibile è il dialogo, perché con la violenza ottieni solo la violenza – aggiunge il cantante pugliese – Alla fine c’è sempre una soluzione a tutto. Io mi auguro che sia solo una situazione temporanea e soprattutto aggiustabile». «L’America ha dato e ha avuto – prosegue – stessa cosa l’Italia. Ora cerchiamo di non esasperare i rapporti con gli Usa con conseguenze di carattere finanziario, soprattutto in un momento così critico per l’economia italiana. Confido – ribadisce Al Bano – nel governo Meloni». Al Bano Carrisi, 81 anni, tre settimane fa però, intervenendo alla nota trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su Radio1, aveva detto: «In America l’export dei miei vini finora è andato bene, spero che quando Trump ha parlato dei dazi non lo abbia fatto dopo aver bevuto troppo, bisognerebbe dargli una tiratina di orecchie. Meno male che il mondo non è fatto di sola America – ha continuato – vorrà dire che li venderò tutti in Russia, che devo fare? Secondo me però il presidente fa ancora in tempo a cambiare idea, anche perché quest’idea mi sembra di un’assurdità unica».