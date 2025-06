La stoccata di Al Bano ad Amadeus e Carlo Conti: «Io escluso da Sanremo? Mi hanno preso in giro. Solo il pubblico mi può giudicare»

Ospite a "Storie al bivio Show" il cantante si è tolto, a sorpresa, qualche sassolino dalla scarpa: «Non so se tornerò al Festival: sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute»

Una vita intensa, fatta di alti e bassi, successi e dolori. Al Bano Carrisi si racconta a Monica Setta durante la prima serata di Storie al Bivio Show, in onda martedì 24 giugno alle 21.30 su Rai 2. Il celebre cantante pugliese affronta nell’intervista anche i momenti più delicati della sua vita privata e professionale. «Su di me hanno detto e scritto di tutto – rivela – ma la cosa più squallida che ho subito riguarda mia figlia Ylenia: mi hanno accusato di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità».

Sanremo e le critiche di Amadeus e Carlo Conti

Al Bano non si sottrae neppure su Sanremo, e si toglie a sorpresa qualche sassolino dalla scarpa. «Mi accusano di avere la “sanremite”, ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma prima Amadeus e poi Carlo Conti mi hanno preso in giro. Io ho sempre difeso Sanremo quando tutti l’attaccavano. Riprovarci? – si chiede – Vedremo, ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute. E poi perché io dovrei essere giudicato da Amadeus o Conti? Con tutta la mia esperienza? Solo il pubblico mi può giudicare e il pubblico è sempre stato dalla mia parte».

Gli esordi come cantante

Il cantante torna poi con la memoria ai suoi esordi: «Canto da quando ero piccolo. La prima canzone l’ho dedicata a mio padre. Mi disse: “Hai fatto tanto successo con una sola canzone? E adesso che succede?”. Seppe subito che avrei lasciato Cellino. Ricordo quel treno espresso che partiva dal Sud: mi fermai a Milano perché sentivo che lì c’era qualcosa per la musica ma facevo la fame. Non sapevo cosa fosse l’ananas e ne comprai delle scatolette, pensando fosse carne. Era il cibo che costava meno, mangiai pane e ananas per una settimana. Guadagnavo 25mila lire al mese, e 10mila le mandavo a casa, ai miei genitori».

Il (non) matrimonio con Lecciso

Infine, un pensiero alla sua vita privata, e a Loredana Lecciso: «Quando l’ho conosciuta – dice il cantante -, Romina era già fuori dalla mia vita. La nostra grande casa era vuota e Loredana ha portato la gioia della nascita di Yasmine e Bido. Non credo sia necessaria una carta da bollo per dirsi “ti amo” e noi stiamo bene cosi da molti anni. Ma è vero – prosegue – che ho pensato al matrimonio. Quando ho conosciuto Lory, le mandavo tantissime rose.Poi una volta, andando a casa sua, ho visto che metteva i fiori per terra anche in bagno e da quel momento smisi di farlo. La cosa che mi ha dato piu fastidio?Che la gente credesse che fossi stato io a raccomandarla».

Foto copertina: ANSA / DANILO DI GIOVANNI | Al Bano Carrisi sul palco del Teatro Nuovo durante il San Marino Song Contest nella Repubblica di San Marino, 08 marzo 2025