Malore al concerto, Al Bano prova a «rianimare» la fan a suon di acuti. Poi la battutaccia sulla dieta – Il video

Il cantante si è improvvisato paramedico sul palco di Carbonia. Ira social per il commento sull'aspetto fisico della donna

«Svegliati e vieni qui, Deborah». È dal palco di Carbonia, in Sardegna, che Al Bano si improvvisa paramedico tentando di rianimare una signora svenuta tra il pubblico con la forza della sua sola voce. Una serie di vocalizzi e acuti che il cantante 82enne ha completamente improvvisato nel tentativo, probabilmente, di accompagnare e distrarre tutti i presenti dai soccorsi del personale medico. Prima che la signora Deborah fosse portata via per terminare le cure del caso, Al Bano si è lasciato sfuggire un commento che ha scatenato non poche polemiche sui social media.

Il consiglio «da nutrizionista» alla signora Deborah

Prima ha provato a svegliarla con una battuta: «Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali». Poi il tentativo, microfono in mano, di affidarsi alla sua inconfondibile voce. Infine, prima di congedare la sua fan con un «ti vogliamo bene», Al Bano si è lasciato scappare un commento infelice: «Deborah non vorrei aggiungere nient’altro, ma una piccola cura dimagrante ci sarebbe stata bene. Io la sto facendo». Parole che non sono passate inosservate a molti utenti sui social media, attirando non poche critiche.